Чехия спасет Молдову от наводнений

Молдова и Чехия активно сотрудничают в сфере безопасности, в частности по вопросу предотвращения наводнений.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Молдавские спасатели прошли специальный учебный курс в Чехии, в рамках проекта по повышению профессиональных знаний и умений, необходимых для предотвращения наводнений, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным ведомства, по итогам сотрудничества чешские коллеги предоставили Молдове защитную плотину длиной 1100 метров и водоудерживающей способностью более одного метра в высоту. Ее можно будет монтировать и демонтировать по мере необходимости. Спасатели смогут быстро использовать плотину в случае повышения уровня воды в районах, подверженных наводнениям.

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Более того, в августе этого года в Молдову доставят еще и два насоса для откачки воды мощностью 6 тысяч литров в минуту.

"В октябре 2018 года представители Чешской Республики совместно молдавскими спасателями проведут практические учения по использованию поставленного оборудования в условиях, характерных для нашей страны. Этот курс нацелен на укрепление сотрудничества между экстренными службами государств", — говорится в сообщении ведомства.

Это будет способствовать и укреплению сотрудничества между учреждениями, которые управляют кризисными ситуациями в области предотвращения наводнений, проведения работ по ликвидации их последствий, а также ответственны за повышение профессионального уровня специалистов.

Проект "Повышение профессиональных знаний и умений для предотвращения наводнений" находится на втором этапе. Внедрение проекта было начато в 2011 году.