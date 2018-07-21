Карантин: в Вулканештах нашли африканскую чуму свиней

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Вулканештах запретили продажу свинины из-за вспышки африканской чумы. Объявлен карантин на 45 дней.
Решение было принято властями Гагаузии на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Карантинные меры предусматривают также ограничения на передвижение. Запрещена перевозка домашних свиней, продуктов и субпродуктов из свинины, семенного материала.
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В целях предотвращения распространения болезни будет проведена дезинфекция помещений для содержания свиней, а также других потенциально загрязненных объектов.
Ранее вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была зафиксирована в селе Бешгиоз.
По окончании карантина других больных животных там не обнаружили, и все ограничения были сняты.