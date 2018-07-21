Карантин: в Вулканештах нашли африканскую чуму свиней

Еще одна вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Молдове.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Вулканештах запретили продажу свинины из-за вспышки африканской чумы. Объявлен карантин на 45 дней.

© Sputnik / Константин Чалабов В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову

Решение было принято властями Гагаузии на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Карантинные меры предусматривают также ограничения на передвижение. Запрещена перевозка домашних свиней, продуктов и субпродуктов из свинины, семенного материала.

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В целях предотвращения распространения болезни будет проведена дезинфекция помещений для содержания свиней, а также других потенциально загрязненных объектов.

Ранее вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была зафиксирована в селе Бешгиоз.

По окончании карантина других больных животных там не обнаружили, и все ограничения были сняты.