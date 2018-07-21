Семейным врачам в Молдове разрешат заниматься частной практикой

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Семейные врачи в Молдове смогут открывать свои кабинеты и на частной основе предоставлять услуги первичной медицинской помощи широкого профиля. Более того, медики смогут кооперироваться, чтобы открыть частные центры семейных врачей.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Врач отказался провести операцию без вознаграждения в тысячу долларов

Соответствующие поправки в законодательство утвердил кабинет министров. Отмечается, что нововведение позволит привлечь молодых специалистов в сельскую местность.

Начинающим врачам, которые после окончания медицинского университета отправятся работать в села, сохранят все льготы вне зависимости от места работы: будь-то государственная клиника или частная.

Пугающие тенденции: к чему приведет Молдову отток умов и рабочих рук>>>

Согласно нововведениям, медицинская практика семейного врача будет ограничена лимитированным пространством. То есть включать в себя определенные населенные пункты, улицы, дома, таким образом, чтобы число пациентов соответствовало законодательным нормативам. Разрешение заниматься частной практикой будет выдаваться министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на базе конкурса, порядок которого определит правительство. Как отмечает профильное ведомство, один семейный врач сможет открыть только один частный кабинет.