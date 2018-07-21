Полицейским опять повысят зарплату: кто оказался в списке счастливчиков

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы наблюдается отток кинологов из Пограничной полиции.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Надбавки к зарплате получат некоторые сотрудники Пограничной полиции Молдовы.

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Речь идет об инспекторах-кинологах, получающих дополнительные выплаты за содержание четвероногих питомцев.

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Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство внутренних дел страны.

В ведомстве объясняют, что на данный момент надбавки колеблются в размере от 100 до 300 леев. Сумма зависит от того, где содержится собака: в питомнике подразделения или дома у кинолога. Руководство МВД считает, что выплаты малы и не соответствуют тем усилиям, которые делают профессиональные собаководы.

Министерство предлагает их увеличить. Так специалист первой категории будет получать дополнительно 500 леев, второй категории — 400, третьей 300, а начинающий инспектор-кинолог 200 леев за содержание животного.

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Разработчики законопроекта отмечают, что в последние годы наблюдается отток кинологов из пограничной полиции.

На данный момент в этой сфере остаются вакантными почти треть рабочих мест.

Чиновники надеются, что рост дополнительных выплат повысит интерес к благородной профессии.

Общая сумма ежегодных отчислений составит 272 тысячи 400 леев.