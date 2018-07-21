О братьях наших меньших и о нелюдях: как брошенный пес Чапи обрел семью

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. На днях Sputnik опубликовал материал о "льве, который разгуливает по улицам Кишинева". Речь шла о собаке породы Чау-чау, которая своим внешним видом напоминала льва.

Фотографию этого пса прислала в редакцию наша читательница, однако оказалось, что этому снимку уже несколько лет. Об этом Sputnik рассказал нынешний хозяин собаки Александр, который также поделился историей "маленького льва".

"Фото Чапи, так зовут пса, узнал по воротам нашего дома на улице Онешть, откуда мы переехали некоторое время назад. А тогда с нами по соседству жил прежний хозяин собаки. Он особо не ухаживал за псом. Собака была предоставлена сама себе — гуляла, где хотела, а домой прибегала только поздно вечером. Чапи знала вся округа — все-таки пес видный. В то время собака выглядела неухоженной, как на первой фотографии", — отметил Александр.

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По его словам, зимой 2016 года Чапи бросили бывшие хозяева и уехали из страны, оставив его на улице.

"Он долго тосковал и стал очень плохо выглядеть, но никого к себе не подпускал. У него характер был абсолютно кошачий — сам по себе. Четыре месяца мы его кормили и пытались приручить, но он был очень недоверчив и даже гладить себя не позволял, что нас, конечно, расстраивало", — рассказал собеседник.

© Photo : из архива Александра хозяина Чапи Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

Как отметил Александр, многие считали, что если собака взрослая, ее характер давно сформирован, а значит навсегда останется таким.

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"Но все, к счастью, оказалось не так, и он вдруг однажды начал менять свое отношение к жизни — стал добрее и ласковее. Первого июня 2016 года я понял, что уже нет никаких сомнений — Чапи станет полноценным членом нашей семьи. Помню в тот день была сильная гроза. Услышал, что в дом кто-то зашел. Глазам не поверил, в коридоре стоял Чапи. Думал, что пес испугается меня, но он не убежал. Тогда мы сделали свою первую совместную фотографию", — отметил Александр.

Он добавил, что в целом ушел год на то, чтобы подружиться с псом.

© Photo : из архива Александра хозяина Чапи Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

"Это была победа, так как собака мне поверила. Сейчас Чапи выглядит совсем по-другому. Он живет у нас больше двух лет. Его регулярно осматривает ветеринар, у собаки больше нет проблем с глазами — все вылечили. Пес хорошо питается. Жена регулярно ему готовит вкусненькое. У Чапи есть парикмахер. Сейчас у него дела действительно хорошо", — рассказал новый владелец собаки.

Он пояснил, что в их новом доме у Чапи есть большой отдельный вольер, так как от прежних хозяев жилища им достались еще две собаки.

"Животные не особо ладят друг с другом, но Чапи берет со своих собратьев пример в отношении своего поведения и дружбы со мной. Его характер очень изменился — из запуганной кошки он превратился в настоящую собаку, которая встречает хозяев, с радостью виляя хвостом и любовью в глазах. Он красавец. Мы его очень любим, видимо, он это почувствовал и поверил нам", — добавил Александр.

© Photo : из архива Александра хозяина Чапи Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

Собеседник отметил, что не осуждает прежних хозяев Чапи.

"Главное, что теперь собака счастлива с любящей ее семьей. А всем жителям телецентра, кто узнал Чапи он передает привет", — заключил он.