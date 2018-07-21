19:31 21 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD16.66
  • RUB0.26
  • RON4.15
  • UAH0.63
Поиск
Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

О братьях наших меньших и о нелюдях: как брошенный пес Чапи обрел семью

© Photo : из архива Александра хозяина Чапи
Общество
Получить короткую ссылку
15530

Зимой 2016 года Чапи бросили бывшие хозяева и уехали из страны, оставив его на улице.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. На днях Sputnik опубликовал материал о "льве, который разгуливает по улицам Кишинева". Речь шла о собаке породы Чау-чау, которая своим внешним видом напоминала льва. 

Лев
© Sputnik / Aleksandr Krjajew
Осторожно, по улицам Кишинева разгуливает "рыжая бестия": как лев оказался на улице

Фотографию этого пса прислала в редакцию наша читательница, однако оказалось, что этому снимку уже несколько лет. Об этом Sputnik рассказал нынешний хозяин собаки Александр, который также поделился историей "маленького льва".

"Фото Чапи, так зовут пса, узнал по воротам нашего дома на улице Онешть, откуда мы переехали некоторое время назад. А тогда с нами по соседству жил прежний хозяин собаки. Он особо не ухаживал за псом. Собака была предоставлена сама себе — гуляла, где хотела, а домой прибегала только поздно вечером. Чапи знала вся округа — все-таки пес видный. В то время собака выглядела неухоженной, как на первой фотографии", — отметил Александр.

Пес породы чау-чау должен жить в доме>>>

По его словам, зимой 2016 года Чапи бросили бывшие хозяева и уехали из страны, оставив его на улице.

"Он долго тосковал и стал очень плохо выглядеть, но никого к себе не подпускал. У него характер был абсолютно кошачий — сам по себе. Четыре месяца мы его кормили и пытались приручить, но он был очень недоверчив и даже гладить себя не позволял, что нас, конечно, расстраивало", — рассказал собеседник.

Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию
© Photo : из архива Александра хозяина Чапи
Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

Как отметил Александр, многие считали, что если собака взрослая, ее характер давно сформирован, а значит навсегда останется таким.

Как пограничная собака из Молдовы Рим спасла>>>

"Но все, к счастью, оказалось не так, и он вдруг однажды начал менять свое отношение к жизни — стал добрее и ласковее. Первого июня 2016 года я понял, что уже нет никаких сомнений — Чапи станет полноценным членом нашей семьи. Помню в тот день была сильная гроза. Услышал, что в дом кто-то зашел. Глазам не поверил, в коридоре стоял Чапи. Думал, что пес испугается меня, но он не убежал. Тогда мы сделали свою первую совместную фотографию", — отметил Александр.

Он добавил, что в целом ушел год на то, чтобы подружиться с псом.

Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию
© Photo : из архива Александра хозяина Чапи
Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

"Это была победа, так как собака мне поверила. Сейчас Чапи выглядит совсем по-другому. Он живет у нас больше двух лет. Его регулярно осматривает ветеринар, у собаки больше нет проблем с глазами — все вылечили. Пес хорошо питается. Жена регулярно ему готовит вкусненькое. У Чапи есть парикмахер. Сейчас у него дела действительно хорошо", — рассказал новый владелец собаки.

Он пояснил, что в их новом доме у Чапи есть большой отдельный вольер, так как от прежних хозяев жилища им достались еще две собаки.

"Животные не особо ладят друг с другом, но Чапи берет со своих собратьев пример в отношении своего поведения и дружбы со мной. Его характер очень изменился — из запуганной кошки он превратился в настоящую собаку, которая встречает хозяев, с радостью виляя хвостом и любовью в глазах. Он красавец. Мы его очень любим, видимо, он это почувствовал и поверил нам", — добавил Александр.

Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию
© Photo : из архива Александра хозяина Чапи
Хозяин Чапи Александр прислал фото в редакцию

Собеседник отметил, что не осуждает прежних хозяев Чапи.

"Главное, что теперь собака счастлива с любящей ее семьей. А всем жителям телецентра, кто узнал Чапи он передает привет", — заключил он.

По теме

Эту собаку нарядили, как Мадонну, и получилось даже лучше, считают в сети
Жа-жа больше нет: умерла "самая уродливая в мире собака"
Бульдог смотрит "Кинг Конга" — его реакция прославила собаку на весь мир
Определена самая уродливая собака в мире
Теги:
Чапи, собака, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Академия информационных технологий
    Лагерь инноваций

    В Грузии откроется необычный лагерь для молодых компьютерных гениев – школьники смогут научиться всему, что связано с созданием видеоигр.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Археологи работают с черным гранитным саркофагом с тремя мумиями, найденным при раскопках в Александрии на северном побережье Египта.
В Египте в загадочном черном саркофаге обнаружили три мумии
Черный лебедь в зоопарке кормит рыбок сухим кормом
Необычная дружба: черный лебедь в зоопарке кормит рыбок сухим кормом
Почему дыня полезнее арбуза
Вопрос ребром: дыня или арбуз - что полезнее

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться