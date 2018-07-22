Почему свадьбы никогда не окупаются, а фотографы не работают после полуночи

Молдавская свадьба – культ бессмысленный и беспощадный: колумнист Sputnik, недавно связавший себя священными узами брака, в процессе подготовки многое понял об этом торжестве.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik, Дмитрий Осматеско. В Молдове с завершением Петрова поста началась свадебная пора.

Ведь до начала следующего поста — Успенского — у влюбленных есть больше месяца, чтобы запланировать и провести свадьбу.

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Дело в том, что в нашей стране с большим уважением относятся к традициям и церковным праздникам, а потому стараются свадебные торжества не назначать в те дни, когда пост в самом разгаре.

Однако порой в своем стремлении сыграть свадьбу не хуже, чем у соседей наши граждане забывают о здравом смысле и элементарной логике.

В итоге во время свадеб нередко случаются курьезные ситуации, неловкости и не всегда красивые моменты.

Больше хочется – меньше получится

Чем больше изначально хочет жених и невеста, тем выше вероятность того, что они откажутся вообще от услуг устроителей пышных торжеств и пересмотрят свой бюджет.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Что бесит на свадьбах в Молдове: нудный тамада и подписанные конверты

Изысканное свадебное платье можно не купить, а взять на прокат. Модный нынче кэнди-бар выгоднее сделать безалкогольным. А роль тамады и вовсе можно доверить хорошему другу – бывшему КВН-щику.

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В том, что можно экономить, но при этом не терять в качестве я убедился после того, как провел несколько встреч с организаторами свадеб и они огласили сумму, которую хотели бы получить от нашей молодой пары. Кстати, в процессе разговоров я и выяснил некоторые пикантные моменты, о которых хотелось бы рассказать.

Особенности свадеб по-молдавски

А вы знали, почему фотографы прекращают съемку после полуночи?

Оказывается, все дело в том, что гости глубоко за полночь уже навеселе, у дам портится макияж, мужчины снимают галстуки и бабочки, в итоге фотографии им не нравятся, и никто их не заказывает.

Как думаете, почему на столах чаще всего подписанные конверты? Дело в том, что, когда гости видят на столах неподписанные конверты, они могут и 10 леев положить, и даже фальшивые купюры (увы, и такое бывает). Кстати, в том числе и поэтому молдавские свадьбы крайне редко окупаются, хоть некоторые молодожены на это очень надеются и безрассудно берут кредиты в банках и влезают в долги.

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Как правило, программа празднования достаточно стандартная. В первой половине дня — официальные мероприятия, фотосессия, а дальше гулянья с ломящимися от разносолов и спиртного столами, конкурсами на любой вкус, танцами, песнями. Как правило, молдавские свадьбы завершаются далеко за полночь и плавно перетекают на следующий день.

И, спрашивается, а нужны ли свадьбы на широкую ногу, если… число разводов растет?! Статистику смотрите ниже.