Катастрофа на Днестре: останется ли Молдова без питьевой воды

Отечественные экологи бьют тревогу: в связи с ухудшающимся положением Днестра некоторые эксперты высказали мнение, что жители нашей страны могут остаться без питьевой воды. Sputnik выяснил, так ли это?

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Насколько велик риск того, что в Молдове возникнет дефицит питьевой воды, рассказал директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий.

"В Днестре происходят эволюционные процессы. Они связаны и с влиянием гидроэнергетики, и с изменением климата. В рамках международных проектов уже подсчитано, что количество воды в реке в год уменьшается на один процент", — пояснил собеседник.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Днестр стремительно гибнет - ужасающие фото

Он уточнил, что этот год для Днестра оказался более водный, а предыдущие три были менее водными. По мнению Тромбицкого, тенденция с уменьшением количества воды будет наблюдаться и в дальнейшем.

Говоря о ситуации с главной рекой Молдовы, он вспомнил и о шести ГЭС, которые намерено построить на Днестре правительство Украины.

"Без воды и ни туды, и ни сюды": в центре Молдовы страдают от нехватки влаги>>>

"Есть три группы проблем — малые ГЭС в Карпатах, там перегораживается маленькая речка, таким образом убивается сама река и все живое в ней. Затем эти шесть ГЭС, которые планируют дополнительно построить на территории Украины в Верхнем Днестре. Также вызывает озабоченность и функционирование гидроэнерго комплекса, который уже почти достроен", — подчеркнул специалист.

Тромбицкий отметил, что разные неправительственные организации разработали декларацию по реке, которую представят Евросоюзу. По его мнению, население стран должно проявлять активность в этом вопросе, а профильным специалистам необходимо предпринять меры улучшению текущего состояния реки, учитывая все климатические изменения.