Женятся или разводятся: признание молдавского демографа

В Молдове так много ходит разговоров о том, что в стране высокий показатель разводов, что Sputnik решил выяснить, так ли это на самом деле.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Статистику по бракам и разводам важно правильно оценивать, заявила ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований, доктор хабилитат Ольга Гагауз.

Она считает, что зачастую люди неправильно трактуют соотношение между этими двумя показателями.

"Число браков подсчитывают за один календарный год. Количество разводов высчитывают за этот же период, но, ведь разойтись в этот период могли и те пары, которые оформили отношения в предыдущие годы. Сравнивать эти две цифры неверно, они никак не говорят о том, что у нас очень высокий или низкий уровень разводов", — уточнила Гагауз.

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Часто некоторые специалисты называют Молдову чуть ли не первой страной в Европе по разводам, но это тоже не совсем верно.

Как объяснила демограф, показатель по разводам напрямую зависит от количества браков.

"Разводятся больше там, где много женятся. А гражданские браки, — это касается молодежи, они по определенным причинам не спешат узаконить отношения. Если посмотреть на другие страны, то в Молдове это явление не получило такого распространения", — заметила собеседница.

Она отметила, что в европейских странах люди проживают в гражданском браке чаще всего всю супружескую жизнь, а в Молдове же молодые люди живут неофициально только некоторое время, а потом все же идут в ЗАГС.

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По мнению Гагауз, такое положение вещей характерно для современного общества, которое более толерантно и предполагает больше свободы для людей и возможность планирования своей дальнейшей жизни.

Здесь у нас возникает вопрос к тем, кто пытается цифрами доказать некоторые явления в нашей стране и в мире. Неужели разводы и бракосочетания — это тоже предмет статистики? Теперь уже и любовь измеряем цифрами? Нужно сейчас углубиться в сам факт, почему так происходит. Необходимо понять, что семья постепенно перестает быть главной опорой жизни. Важно понять, почему же у наших предков все было иначе.

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