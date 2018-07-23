Лето в Instagram: горячие фото молдавских красоток из соцетей

"Зима не даром злится…" Писал классик. И он был прав. Как хочется, чтобы холода побыстрее закончились. Давайте немного "окунемся"в море летнего настроения. А помогут это сделать молдавские красавицы. Вспомним их "горячие" фото в Instagram.
1. Милая Дойна Чобану
Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, тоже покоряет своих подписчиков в Instagram красивыми снимками. Прошлым летом она отдыхала в Хорватии.
2. Жгучая брюнетка Николета Нука
Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии. Она очень много времени проводит в спортзале, мотивируя своих подписчиков вести здоровый образ жизни и следить за собой.
3. Обворожительная Диана Курмей
Грациозная beauty-блоггер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делится со своими подписчиками атмосферными фотографиями. Излюбленное место отдыха у блогерши — острова.
4. Изящная Николета Буру
Молдавская блогер Николета Буру тоже любит красиво отдыхать.
5. Солнечная Миа Бескиери
Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери тоже полон сочных летних фотографий.
6. Очаровательная Кристина Гейчану
Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делиться со своими подписчиками в Instagram шикарными фотографиями с отдыха. Девушка выкладывает в сеть романтические фотографии с видами Швейцарии.