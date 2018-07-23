За неделю на границе — 38 нарушений, 56 иностранцам отказано во въезде

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. На прошедшей неделе было зафиксировано 38 нарушений режима границы и правил ее пересечения. Во въезде в Молдову было отказано 56 иностранным гражданам и 52 единицам транспорта, сообщает Пограничная полиция Молдовы. Традиционную сводку в Facebook пограничники также традиционно украсили симпатичной сотрудницей.

Самым загруженным днем на границе Молдовы стало воскресенье, 22 июля, когда пограничные переходы прошли почти 88 тысяч человек.

Пограничники предупреждают, что на КПП Паланка-Маяки-Удобное сохраняется интенсивное движение, и на выезде из страны возможно формирование очередей. Представители пограничных и таможенных органов Республики Молдова и Украины работают на максимальной мощности с целью оптимизации трансграничного трафика.