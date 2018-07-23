Ушла из жизни поэт и публицист Александра Юнко

Печальная весть — скоропостижно и безвременно ушла из жизни поэт и публицист, человек огромной творческой силы и большого таланта.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Александру Юнко знали и любили все — она была признанным мастером русскоязычной молдавской литературы и журналистики, замечательным и добрым человеком, прекрасной мамой. Ее имя навсегда вписано в историю публицистики Молдовы — и эта потеря глубокой раной легла на сердце десятков и сотен людей в нашей стране и за рубежом.

Александра Юнко родилась в Кишиневе в 1953 году, и уже в девятом классе средней школы начала публиковаться в молдавской прессе, вошла в литературное объединение "Орбита", которое возглавлял легендарный Рудольф Ольшевский. Ее поэтическое дарование воспитывалось в окружении лучших молодых поэтов и литераторов — товарищами Аллы Юнко по "Орбите" были Борис Викторов и Наум Каплан, Николай Сундеев и Виктор Голков, Екатерина Капович и Евгений Хорват, Светлана Мосова и Виктор Панэ.

Как профессиональный журналист она трудилась в легендарном коллективе газеты "Молодежь Молдавии" и вместе со многими своими коллегами вошла в число людей, на плечах которых держалась пресса независимой Молдовы. Долгие годы Александра Юнко работала с газетой "Русское слово", была редактором детского журнала "Радуга" под эгидой кишиневской еврейской библиотеки имени Ицика Мангера.

Коллектив агентства Sputnik Молдова выражает искренние соболезнования родным и близким Александры Юнко.

Наш коллега, товарищ, человек огромного таланта, она могла бы делить с нами этот мир еще долгие годы. Но судьба решила иначе. Вечная память…