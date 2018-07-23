Официально: топ-5 самых коррумпированных госструктур Молдовы

Борьба с коррупцией в Молдове ведется, но взяточники продолжают гнуть свою линию, нанося ущерб бюджету страны.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы представил рейтинг самых коррумпированных государственных структур с начала 2018 года.

За отчетный период сотрудники НАЦ выявили 477 преступлений, связанных с коррупцией, из которых 281 зарегистрировано непосредственно в Кишиневе.

"Наиболее подверженными коррупции остаются местные публичные органы власти (59 преступлений). Затем следует министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (39 нарушений), МВД (27), Агентство публичной собственности (13), Минобразования, культуры и исследований (13)", — отметили в НАЦ.

Также под колпак антикоррупционного центра попали адвокатские конторы. Всего на горячую линию поступило свыше двух тысяч обращений граждан, из которых 141 был в компетенции НАЦ.

© Sputnik / Rodion Proca Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове

За полгода Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило секвестр на общую сумму в 54,51 миллиона леев.

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Глава антикоррупционного центра Богдан Зумбряну, подводя промежуточные итоги работы руководимого им ведомства, напомнил о самых громких спецоперациях, которые затронули медицинский и фармацевтический сектор, когда были задержаны порядка 20 человек по делу о сговоре врачей с фармкомпаниями. Также он вспомнил о деле, связанном с легализацией незаконных построек; нарушениях в работе Агентства публичных услуг, когда были выданы незаконным путем свыше 600 водительских удостоверений; обысках в Экономической академии (ASEM), которые были связаны с покупкой дипломов и оценок на экзаменах; а также о деле о транспортной "мафии".