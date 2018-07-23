Бабушки бдят: волонтеры старшего возраста проследят за безопасностью детей

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Известно, что никто не знает больше о всех и о каждом, чем бабушки во дворах. Именно пожилые люди — самая активная и граждански ответственная часть общества. К охране порядка в городах и селах страны активно подключаются не только возрожденные добровольные народные дружины. Холодком по спине у нарушителей должна откликнуться новость об активизации ячеек организации "Bunicii Grijulii” ("Заботливые бабушки и дедушки"), — а их становится все больше в Молдове.

Очередное собрание волонтеры "Bunicii Grijulii” с участием сотрудников полиции и представителей образовательной системы проведут в кишиневском секторе Рышкановка. Волонтеры расскажут о своей работе и о том, как они помогают обеспечивать безопасность детей. Одно из основных направлений деятельности волонтеров — помощь в организации безопасного передвижения детей на пути из дома в школу и обратно, особенно на пешеходных переходах, обучение поведению в экстремальных ситуациях.

Общественная организация ”Bunicii Grijulii” создана в Республике Молдова с целью вовлечения людей старшего возраста в работу по защите детей, работает в партнерстве с Генеральным инспекторатом полиции, Ассоциацией женщин-сотрудников полиции" и с другими организациями. На счету организации уже десятки проведенных мероприятий.