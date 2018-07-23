Опасный вирус в Молдове: о чем предупреждают специалисты

Изоляция больше, чем на месяц: в одном из молдавских городов подтвердили вспышку африканской чумы свиней.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы сообщило, что в Вулканештах подтвердилась информация о вспышке африканской чумы свиней.

"Республиканский центр ветеринарной диагностики 19 июля лабораторным путем подтвердил наличие вспышки африканской чумы свиней у двух домашних свиней, найденных мертвыми близ одного из сельскохозяйственных участков в 800 метрах от города Вулканешты", — сообщили в агентстве.

Созвана спецкомиссия, которая одобрила план мер по борьбе и искоренению вируса.

© Sputnik / Igor Zarembo Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Гагаузии

Специалисты проводят постоянный мониторинг эпизоотической ситуации.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте объявлен карантин. Решение было принято властями Гагаузии на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Карантинные меры предусматривают также ограничения на передвижение. Запрещена перевозка домашних свиней, продуктов и субпродуктов из свинины, семенного материала.

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Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.