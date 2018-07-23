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Торговля овощами и фруктами

На рынках Молдовы появились "мины замедленного действия"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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19801

Такое вряд ли часто увидишь - арбуз, который удивил пользователей молднета: шипящий и опасный.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Не боятся ничего и продают отраву. Так комментируют интернет-пользователи появившийся на просторах молднета ролик. На этом видео хозяйка разрезает на первый взгляд совершено обычный арбуз, из которого вдруг начинает идти пена.

Определение содержания нитратов в арбузе
© Sputnik / Евгений Биятов
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Некоторые оставившие комментарии под этим эпичным видео уверяют, что данный арбуз был выращен с использованием чрезмерного количества гербицидов, которые применяются для борьбы с сорняками. По их словам, в определенных случаях арбуз изменяется внешне, а когда его разрезают, то сердцевина становится шипучей. Другие комментаторы отмечают, что арбуз изменяется таким образом, если для ускорения его роста ягоду подвергают химической обработке.

Вопрос ребром: дыня или арбуз — что полезнее>>>

Впрочем, нашлись и те пользователи, которые отмечают, что скорее всего этот арбуз просто испортился, пролежав долгое время под палящим июльским солнцем.

Однако при любом из перечисленных вариантов такой арбуз становится несъедобным.

Теги:
арбузы, рынок, Молдова
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