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Сколько стоит "Первый дом" в Молдове

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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В некоторых случаях государство полностью оплачивает молодым семьям покупку жилья.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Более 200 молодых людей подписали гарантийные контракты кредитной госпрограммы "Первый дом", еще для семерых граждан аналогичные документы готовятся, и 14 заявлений на участие в программе рассматриваются профильными чиновниками.

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По данным пресс-службы госканцелярии, общая площадь жилья, распределенного в рамках программы, составляет 13 тысяч квадратных метров, а площадь одной такой квартиры — 58 квадратных метров. Средняя стоимость жилья, предоставляемого участникам программы, — 543 тысячи леев.

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Две трети от соискателей льготных квартир составили молодые семьи, остальные бенефициары холостые. Средний возраст участников программы "Первое жилье" — 31 год.

По данным Минфина, общая стоимость предоставленных в рамках проекта кредитов — более 100 миллионов леев. Средняя процентная ставка кредитования — 6,07%.

Программа "Первое жилье" была запущена правительством в марте 2018 года. "Целевая аудитория" проекта — многодетные семьи и молодые государственные служащие. В некоторых случаях квартиры участникам программы полностью оплатило государство.

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Теги:
Первое жилье, квартира, кредит, Молдова
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