Как в старые добрые времена: дети из Молдовы едут в Сергеевку

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Шестьдесят детей из Молдовы, страдающих сахарным диабетом, бесплатно отдохнут в Сергеевке, на Украине.

Ребят от двух до 15 лет примет местный оздоровительный центр, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы.

Дети пробудут на отдыхе 18 дней, там их обеспечат необходимыми препаратами с инсулином, глюкометрами и специальными тестами. Маленьких отдыхающих будут осматривать эндокринологи и педиатры из молдавских медучреждений.

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В 2016 году в реабилитационном центре в Сергеевке побывали 38 детей из Молдовы, в том числе трое малышей с мамами, а в 2017-м — еще 106 детей, в том числе 28 малышей с мамами.

Детский реабилитационный центр в Сергеевке подчиняется Министерству здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы, специализируется на лечении и реабилитации ребят с хроническими заболеваниями. Ежегодно там отдыхают и лечатся около 3,5 тысяч детей.