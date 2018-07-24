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Вечный огонь

В Молдове продолжается поиск захоронений героев ВОВ

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (291)
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С середины июля в Молдове начал работу поисковой лагерь "Вахта Памяти 2018".

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В районе сел Спея и Шерпены Новоаненского района проходят поисковые работы по выявлению неучтенных воинских захоронений. Эти территории в 1944 году стали полем ожесточенных сражений Ясско-Кишиневской операции.

Поиски ведут общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август", при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова в рамках Девятого поискового лагеря "Вахта Памяти 2018".

В этих местах в течении пяти месяцев, с апреля по август 1944 года, советские войска упорно удерживали Шерпенский плацдарм, приковав к себе основные силы вермахта.

"В боях за удержание плацдарма по официальным данным погибло более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Места погребений большинства из них до сих пор не известны и должным образом не учтены. За первые несколько дней работ поисковики обнаружили два одиночных захоронения бойцов РККА", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Предметов, которые могли бы пролить свет на имена погибших героев, к сожалению, не обнаружено. Работы ведутся на освободившихся от посевов полях по согласованию с владельцами и арендаторами. Летний лагерь "Вахта Памяти 2018" продлится до 28 июля 2018 года", — сказал Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (291)

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Теги:
захоронения, поисковики, герои Великой Отечественной войны, Великая Отечественная война, "Август", Русский историко-патриотический клуб, Алексей Петрович, Молдова, Общество
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