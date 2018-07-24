Сколько еще нерабочих дней осталось в 2018 году

Календарь на 2018 год с праздниками и выходными днями расскажет, как жители Молдовы работают и отдыхают в этом году.
В календаре 2018 года 365 дней. По григорианскому календарю 2018 год невисокосный, начинается в понедельник, заканчивается в понедельник.
Все мы любим праздники. Порой даже не особенно интересуемся, какую дату отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря.
Какие праздники, выходные и рабочие дни еще остаются в 2018 году — смотрите в инфографике Sputnik. Еще больше позитива в рубрике "Утро с нами!">>>>