Сколько еще нерабочих дней осталось в 2018 году

Календарь на 2018 год: Sputnik специально для своих читателей публикует календарь праздничных, а также рабочих дней на 2018 год

Календарь на 2018 год с праздниками и выходными днями расскажет, как жители Молдовы работают и отдыхают в этом году.

В календаре 2018 года 365 дней. По григорианскому календарю 2018 год невисокосный, начинается в понедельник, заканчивается в понедельник.

Все мы любим праздники. Порой даже не особенно интересуемся, какую дату отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря.

Какие праздники, выходные и рабочие дни еще остаются в 2018 году — смотрите в инфографике Sputnik. Еще больше позитива в рубрике "Утро с нами!">>>>