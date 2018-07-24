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Школьники среди учебников

Как раз пора: начинаем готовить ребенка к школе

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi
Общество
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Тема:
Утро с нами! (30)
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Соблюдение режима, позитивный настрой и никаких наказаний: корреспондент Sputnik Молдова поговорил со специалистом о том, как правильно подготовить ребенка к школе.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Казалось последний звонок прозвучал ещё совсем недавно, но первый месяц лета промчался практически в одно мгновение. Уже совсем скоро мальчишки и девчонки вернутся со дворов и детских площадок за парты, а некоторым из них предстоит войти в школьные стены впервые.

Корреспондент Sputnik Молдова узнал у педагога с многолетним стажем, директора кишинёвского Центра юных натуралистов Чезары Корниенко, что могут сделать родители, чтобы облегчить детям переход от каникул к учебным будням.

Михаил Сидоров
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По словам специалиста, начинать готовить ребенка к школе нужно как минимум ещё за две недели до 1 сентября. Причём касается это как первоклассников, так и детей постарше. За 14 дней школьник должен вернуться в рабочий распорядок, перестроить режим сна и тогда первые учебные дни пройдут для него легче.

Первый раз в первый класс

Первоклассникам также важно рассказать о том, что такое школа. Ребенка можно заранее привести в место будущей учебы на экскурсию. Это позволит ему быстрее адаптироваться к непривычной обстановке.

Дополнительные занятия родителей с их чадом также приветствуются, отмечает Чезара Корниенко. Восемьдесят процентов навыков и умений ребенка формируются в возрасте до 10 лет, подчеркивает педагог. Впрочем, по словам специалиста, хоть и умение считать и писать являются желательными при поступлении в первый класс, но все-таки это не обязательные требования.

А вот без чего не обойтись — это само умение учиться. Обычно еще в детском саду детей начинают готовить к тому, что вскоре им придется непривычно долго сидеть на уроках. Но, если по каким-либо причинам, первоклассник в дошкольное учреждение не ходил, родителям придётся самим с ним позаниматься.

По словам Чезары Корниенко, желательно чтобы школьник мог, не отвлекаясь хотя бы 25 минут, уделять внимание чистописанию, чтению или другим предметам.

Мой дом — моя школа

Родителям нужно помнить, что учиться их ребенку придется не только в стенах образовательного учреждения, но и дома. Поэтому, если обстановка позволяет, для школьника лучше организовать специальное место для занятий. Когда ребенок будет делать уроки за своим столом, а не на кухне или в гостиной рядом с телевизором — он сможет сразу настроиться на нужный лад, меньше отвлекаться и быть более продуктивным.

Важно приучать ребенка с первых дней, что домашнее задание он выполняет сам.

"Если мы садимся рядом с ребенком и начинаем с ним с первого класса рядом делать уроки, мы ему вырабатываем навык "няни рядом". В результате ответственность за домашнее задание он делит вместе с вами", — отмечает педагог.

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Вместо этого родители могут проверить выполненную работу по итогу, объяснить ребенку непонятные ему моменты. Можно и заранее побеседовать со школьником по пройденной днем теме.

При этом специалист подчеркивает, что особенно важно, чтобы первоклассник не перегружался. Согласно рекомендациям министерства здравоохранения республики, разработанным совместно с министерством образования, ученики начальной школы не должны сидеть за домашним заданием более 60-70 минут, а первокласснику рекомендовано сидеть за учебниками не более 45 минут.

Что же касается того, с каких заданий начинать выполнять уроки, то ребятам, которым учеба дается легко, особой разницы нет, отмечает Чезара Корониенко. А вот, если у вашего ребёнка сегодня нет настроения учиться, то лучше начать с предметов, которые ему больше нравятся и даются легче.

"Нужно создать изначальную ситуацию успеха и на волне положительных эмоций идти дальше" — рекомендует специалист.

Советы для всех

Общей рекомендацией как для родителей первоклассников, так и для тех, кто воспитывает детей постарше является формирование у ребенка положительного образа школы. Если он будет относиться к месту своей учёбы хорошо, то и занятия ему будут даваться легче. А вот негативный настрой напротив способен усугубить проблемы c теми или иными предметами.

Каких-то особых советов, как подготовить к школьным занятиям расслабившегося за лето сына или дочь, по словам Чезары Корониенко, нет. Сама школьная программа построена так, чтобы дать время школьникам для адаптации к занятиям. Первые недели они будут повторять пройденное в прошлом году, а изучение новых тем начнется только с середины сентября.

Одна из распространенных рекомендаций для родителей — не ругайте своего ребенка за двойки и тройки, полученные в первые дни учебы. Впрочем, как подчеркивает специалист, ругать и наказывать школьников за плохие отметки вообще не стоит. При помощи этих действий взрослый разве что сможет выпустить свой гнев, а вот его чадо вряд ли станет учиться лучше.

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"Нужно разобраться в чём причина неуспеваемости. Ребенок что-то не понял, плохо себя почувствовал на уроке, поссорился с кем-то и думал не о занятиях, а о том, как помириться. Нужно выяснить, почему появилась эта оценка, и устранить причину", — добавляет специалист.

При этом педагог подчеркивает, мозг человека устроен так, что все негативные события быстрее исчезают из памяти. И, если ребенок будет учиться "из-под палки", то полученные им знания забудутся гораздо быстрее. А вот положительный настрой наоборот поможет запомнить то, чему учили на уроке.

Тема:
Утро с нами! (30)
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