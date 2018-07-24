Список улиц Кишинева, где во вторник не будет электроэнергии

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг 24 июля ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Публикуем список улиц, где во вторник не будет электроэнергии:

Центр:

— ул. М. Лермонтова 15, 19, 37-73, 40, 66-102, переулок М. Лермонтова 23, Сф. Винерь 62, Татарбунар 15, 15/1, 17, 38, Валя Рэдюлуй 26/1 — в период с 09:30 — 19:00

© Sputnik / Руслан Кривобок Грибинча: или новый тариф на электричество, или веерные отключения

— ул. Арменяскэ 47, В. Александри 74, В. Микле 2, 2A — в период с 09:00 — 17:00

Буюканы:

— ул. Топорашилор 1-17, 2-16, Скитулуй 1-13, 2-14, Гиочеилор 1-23, 2-22 — в период с 09:15 — 18:00

Ботаника:

— ул. Ханул Морий 1-19, 2-20, Минск 6-8, 9-23, Ташкент 2-20, 3-17 — в период с 09:30 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэлэторилор 30, Кэрэмидарилор 105A, 107, Л. Ребряну 127-137, Мовилень 34, 44, 71-99, Св. Параскива 16, 19, 19/1, 19/2, 23, Узинелор 90, 165, 165/2, 165B, Волунтарилор 20 — в период с 09:10 — 12:00

— ул. Джинта Латинэ 12 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Индустриалэ 26 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Вадул луй Водэ 68, Будешть 29, В. Вэрзару 1 — в период с 09:00 — 17:00

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и других.

Подробности по телефону: 022-43-11-11