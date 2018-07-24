Пробки в столице: где в Кишиневе самые загруженные улицы

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции публикует список улиц, где образовались заторы в столице.
Центр:
— ул. Измаильская, от ул. Букурешть до бул. Штефана чел Маре.
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.