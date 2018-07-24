Пробки в столице: где в Кишиневе самые загруженные улицы

По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, президент США Дональд Трамп не рассматривает Россию как партнера или соперника, так как она не лежит в сфере экономических американских интересов, ему интересен Владимир Путин как личность.

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