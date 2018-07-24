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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

В Молдове отремонтируют контрольно-пропускной пункт

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Один из самых востребованных контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе отремонтируют.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Совместный трансграничный пункт "Паланка-Маяки-Удобное" может быть отремонтирован и введен в эксплуатацию к концу этого года, сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдовы.

Пограничная вышка наблюдения на на украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Совместный контроль: где на молдо-украинской границе появятся общие КПП

По данным ведомства, в новом пункте, который займет территорию в 2,6 га, предусмотрено как на полосе въезда, так и выезда из страны по две полосы для легковых автомобилей, — по две полосы для грузовиков и по одной для автобусов.

Условия будут улучшены и для тех, кто пересекает границу на велосипеде или пешком. Для них будет построен пост пешеходного контроля. Все помещения КПП будут оснащены эффективным оборудованием для проведения пограничного контроля.

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В настоящее время в выходные дни на КПП наблюдается увеличение потока пассажиров и транспортных средств в обеих направлениях. Если в обычный день недели количество переходов граждан достигает трех тысяч человек, то в воскресенье эта цифра удваивается.

Совместный КПП "Паланка-Маяки-Удобное" один из самых загруженных пунктов пересечения молдо-украинской границы. Как в течение трех летних месяцев, так и в другие периоды, границу в этом месте пересекает множество людей, направляющихся на побережье Черного моря или на рынок в Одессу. Эти точки расположены недалеко от границы.

Пограничная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Граница Молдовы частично закрыта: несколько КПП приостановили работу

В пункте пересечения границы применяется принцип ONE-STOP, это значит, что проверка пассажиров, транспортных средств и товаров осуществляется только на территории нашей страны представителями пограничных и таможенных органов Республики Молдова и Украины. Хотя эта процедура применяется для сокращения времени ожидания и создания комфорта для участников трансграничного трафика, в настоящее время она менее функциональна, поскольку КПП находится в стадии ремонта и не имеет возможности проверять большое количество лиц или транспортных средств.

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Теги:
контрольно-пропускной пункт, реставрация, Паланка, Молдова, Украина, Общество
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