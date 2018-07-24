14:29 24 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Полиция в Кишиневе

За дело взялись молдавские полицейские

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
10510

Некоторые сотрудники правоохранительных органов пожертвовали половину своей зарплаты на то, чтобы обеспечить детей из неблагополучных семей школьными принадлежностями.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Генеральный инспекторат полиции и молдавская митрополия в сотрудничестве с несколькими неправительственными организациями намерены предотвратить отток детей из школ.

Школьники среди учебников
© Fotolia / Sergii Kondrytskyi
Как раз пора: начинаем готовить ребенка к школе

С этой целью и начата кампания по сбору средств на покупку школьных принадлежностей, ранцев, а также на проведение экскурсий для детей, находящихся в группе риска.

Как пояснил заместитель начальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюк, чаще всего дети бросают учебу из-за того, что им не хватает элементарного – одежды и школьных принадлежностей. По прогнозам полиции, в этом году забросить учебу могут тысяча 900 детей.

Умирающая Молдова: молодежь не видит будущего у себя дома и готова на все за рубежом>>>

"Мы намерены снизить детскую преступность. Поэтому считаем, что одновременно с тем, как дети будут вовлечены в учебный процесс, они, во-первых, будут находиться под присмотром родителей. Во-вторых, их время будет проведено с пользой", — отметил Кавкалюк.

Первыми средства на кампанию по предотвращению оттока детей из школ начали собирать полицейские. Некоторые из них пожертвовали половину своей зарплаты на благородное дело. Деньги и полезные для учебы вещи будут собирать до 18 августа, после чего в каждый район Молдовы из Генерального инспектората полиции отправятся машины с подарками.

"Мы дойдем до каждого ребенка и подарим одежду, обувь и принадлежности. Более того, 1 сентября каждый полицейский или служитель митрополии возьмет за руку ребенка и отведет в школу. Представит его учителям и постарается интегрировать в коллектив", — сказал собеседник.

По данным генерального инспектората полиции, только в 2017-м году школу забросили 300 детей.

По теме

Попович: в Молдове может полностью исчезнуть высшее образование
Реформа образования в Румынии — школьников хотят усадить за парты на 15 лет
Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране
Детей из молдавских школ могут лишить образования
Теги:
полиция, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии
    Всем насолил

    Удивительная история антисоветчика, ныне – подсудимого в Латвии, заклеймившего местную правящую элиту за "сотрудничество с русскими шовинистами".

  • Памятные мероприятия в Вильнюсе, посвященные событиям 13 января 1991 года
    Литовский стандарт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Литва продолжает жить категориями государства "с двойными стандартами".

  • Девушки в кокошниках
    Агенты в кокошниках

    На Форуме по безопасности в США глава департамента внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети агентов влияния России.

  • Курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного
    Мы с инспекцией

    Военные из Беларуси посетят с инспекцией одну из воинских частей вооруженных сил Украины.

  • Здание прокуратуры Грузии
    Не виновен

    Тбилисский апелляционный суд оправдал бизнесмена Бакура Кигурадзе, осужденного в 2011 году за шпионаж в пользу России.

  • Смерч
    Смерч над морем

    Очевидцы засняли смерч вблизи черноморского побережья и опубликовали видео в соцсетях. Sputnik собрал самые яркие кадры.

  • Владикавказ
    Спасение утопающего

    Бойцы Росгвардии вытащили из Терека 31-летнего жителя Владикавказа, который не рассчитал своих сил и начал тонуть.

  • Флаги Латвии
    Всем насолил

    Удивительная история антисоветчика, ныне – подсудимого в Латвии, заклеймившего местную правящую элиту за "сотрудничество с русскими шовинистами".

  • Памятные мероприятия в Вильнюсе, посвященные событиям 13 января 1991 года
    Литовский стандарт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Литва продолжает жить категориями государства "с двойными стандартами".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Что, как озеро, пацаны?
Когда город затопило, на помощь приходит... матрас
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться