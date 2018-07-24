За дело взялись молдавские полицейские

Некоторые сотрудники правоохранительных органов пожертвовали половину своей зарплаты на то, чтобы обеспечить детей из неблагополучных семей школьными принадлежностями.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Генеральный инспекторат полиции и молдавская митрополия в сотрудничестве с несколькими неправительственными организациями намерены предотвратить отток детей из школ.

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi Как раз пора: начинаем готовить ребенка к школе

С этой целью и начата кампания по сбору средств на покупку школьных принадлежностей, ранцев, а также на проведение экскурсий для детей, находящихся в группе риска.

Как пояснил заместитель начальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюк, чаще всего дети бросают учебу из-за того, что им не хватает элементарного – одежды и школьных принадлежностей. По прогнозам полиции, в этом году забросить учебу могут тысяча 900 детей.

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"Мы намерены снизить детскую преступность. Поэтому считаем, что одновременно с тем, как дети будут вовлечены в учебный процесс, они, во-первых, будут находиться под присмотром родителей. Во-вторых, их время будет проведено с пользой", — отметил Кавкалюк.

Первыми средства на кампанию по предотвращению оттока детей из школ начали собирать полицейские. Некоторые из них пожертвовали половину своей зарплаты на благородное дело. Деньги и полезные для учебы вещи будут собирать до 18 августа, после чего в каждый район Молдовы из Генерального инспектората полиции отправятся машины с подарками.

"Мы дойдем до каждого ребенка и подарим одежду, обувь и принадлежности. Более того, 1 сентября каждый полицейский или служитель митрополии возьмет за руку ребенка и отведет в школу. Представит его учителям и постарается интегрировать в коллектив", — сказал собеседник.

По данным генерального инспектората полиции, только в 2017-м году школу забросили 300 детей.