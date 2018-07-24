14:29 24 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Деньги

Финансовая "революция": в Молдове для некоторых отменят подоходный налог

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
38041

Правительство республики намерено ввести новые правила удержания подоходного налога: что хотят изменить власти?

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Правительство Молдовы настроено на изменение налогово-бюджетной политики в части удержания подоходного налога с зарплаты физических лиц. Премьер республики Павел Филип объявил во вторник, что в стране планируется ввести единый подоходный налог.

Это означает, что подоходный налог в 18%, который сейчас удерживается с зарплаты, снизят до 12%, а сбор в 7% аннулируют вовсе.

Филип отметил, что в результате внедрения изменений граждане, у которых на данный момент удерживается подоходный налог в размере 7%, не пострадают.

"Личное освобождение будет увеличено вдвое — с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. На практике те, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума, вообще не будут платить налог. Эффект — у граждан остается больше денег в кошельке", — сказал Филип.

В тоже время снизят и отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Rodion Proca
Гырбу: люди начнут платить налоги, когда увидят, куда они идут

Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что налоговая реформа направлена на искоренение феномена выплаты зарплат в конвертах.

"Надеемся, что реформа окажет положительное влияние в первую очередь на доходы граждан. Это означает, что все граждане с низкими доходами не будут платить налоги. Данная мера предполагает комплексные меры. Все, что касается феномена зарплаты в конверте, надеемся, сократится", — отметил политик.

Ликий: налог на роскошь уже принес бюджету 70 миллионов леев>>>

Филип объявил, что проект должен получить положительную оценку в правительстве, а проголосовать за него в парламенте должны до конца весенне-летней сессии, которая истекает 27 июля. В этом случае новые поправки вступят в силу 1 октября 2018 года.

По теме

Фрилансер и налоги: как в Молдове работать на себя, не нарушая закон
Готовьтесь к новым налогам: что ждет граждан Молдовы
Налоговая предупреждает о новых поправках: кого они касаются
Теги:
личное освобождение, снижение ставки, подоходный налог, малоимущие, отмена, Павел Филип, Штефан Крянгэ, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии
    Всем насолил

    Удивительная история антисоветчика, ныне – подсудимого в Латвии, заклеймившего местную правящую элиту за "сотрудничество с русскими шовинистами".

  • Памятные мероприятия в Вильнюсе, посвященные событиям 13 января 1991 года
    Литовский стандарт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Литва продолжает жить категориями государства "с двойными стандартами".

  • Девушки в кокошниках
    Агенты в кокошниках

    На Форуме по безопасности в США глава департамента внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети агентов влияния России.

  • Курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного
    Мы с инспекцией

    Военные из Беларуси посетят с инспекцией одну из воинских частей вооруженных сил Украины.

  • Здание прокуратуры Грузии
    Не виновен

    Тбилисский апелляционный суд оправдал бизнесмена Бакура Кигурадзе, осужденного в 2011 году за шпионаж в пользу России.

  • Смерч
    Смерч над морем

    Очевидцы засняли смерч вблизи черноморского побережья и опубликовали видео в соцсетях. Sputnik собрал самые яркие кадры.

  • Владикавказ
    Спасение утопающего

    Бойцы Росгвардии вытащили из Терека 31-летнего жителя Владикавказа, который не рассчитал своих сил и начал тонуть.

  • Флаги Латвии
    Всем насолил

    Удивительная история антисоветчика, ныне – подсудимого в Латвии, заклеймившего местную правящую элиту за "сотрудничество с русскими шовинистами".

  • Памятные мероприятия в Вильнюсе, посвященные событиям 13 января 1991 года
    Литовский стандарт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Литва продолжает жить категориями государства "с двойными стандартами".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Что, как озеро, пацаны?
Когда город затопило, на помощь приходит... матрас
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться