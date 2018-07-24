Финансовая "революция": в Молдове для некоторых отменят подоходный налог

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Правительство Молдовы настроено на изменение налогово-бюджетной политики в части удержания подоходного налога с зарплаты физических лиц. Премьер республики Павел Филип объявил во вторник, что в стране планируется ввести единый подоходный налог.

Это означает, что подоходный налог в 18%, который сейчас удерживается с зарплаты, снизят до 12%, а сбор в 7% аннулируют вовсе.

Филип отметил, что в результате внедрения изменений граждане, у которых на данный момент удерживается подоходный налог в размере 7%, не пострадают.

"Личное освобождение будет увеличено вдвое — с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. На практике те, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума, вообще не будут платить налог. Эффект — у граждан остается больше денег в кошельке", — сказал Филип.

В тоже время снизят и отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что налоговая реформа направлена на искоренение феномена выплаты зарплат в конвертах.

"Надеемся, что реформа окажет положительное влияние в первую очередь на доходы граждан. Это означает, что все граждане с низкими доходами не будут платить налоги. Данная мера предполагает комплексные меры. Все, что касается феномена зарплаты в конверте, надеемся, сократится", — отметил политик.

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Филип объявил, что проект должен получить положительную оценку в правительстве, а проголосовать за него в парламенте должны до конца весенне-летней сессии, которая истекает 27 июля. В этом случае новые поправки вступят в силу 1 октября 2018 года.