РПЦ назвала центры празднования Крещения Руси, в их числе Кишинев

КИШИНЕВ, 24 июля – Sputnik. Праздник Крещения Руси вновь объединит братские народы России, Молдовы, Украины и Белоруссии, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной 1030-летию Крещения Руси, в МИА "Россия сегодня".

Во всех храмах Русской православной церкви 28 июля, в день памяти святого князя Владимира и праздник Крещения Руси, будут совершены праздничные богослужения.

"Центрами церковного празднования станут Москва, Киев, Минск и Кишинев и другие города стран, которые входят в территорию пастырского попечения Русской церкви. Церковь сохранила свое единство в вере, политические попытки сломать вековые церковные каноны не удаются", — сказал Легойда, которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Белоусов Приднестровцы высказали свое мнение о Крещении Руси

Представитель РПЦ подчеркнул, что праздник Крещения Руси поможет сказать о братстве народов.

"В Киевской купели родились ныне существующие братские народы исторической Руси. Эти народы сегодня в силу политических причин разделены политическими границами, и мы все с уважением относимся к этим изменениям. Но эти политические границы не проходят по нашим сердцам, и они не должны проходить по нашим сердцам. Важно, чтобы мы сохраняли то единство, которое у нас связано с общей верой. Вы прекрасно понимаете, что Русская православная церковь — это не церковь Российской Федерации. Это церковь, которая окормляет своих верующих, прежде всего, в странах исторической Руси", – заявил Легойда.