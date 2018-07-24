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Крест в руках священника

РПЦ назвала центры празднования Крещения Руси, в их числе Кишинев

© Sputnik / Игорь Подгорный
Общество
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Молдавская столица станет одним из центров празднования Крещения Руси - об этом заявил представитель Русской православной церкви.

КИШИНЕВ, 24 июля – Sputnik. Праздник Крещения Руси вновь объединит братские народы России, Молдовы, Украины и Белоруссии, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной 1030-летию Крещения Руси, в МИА "Россия сегодня".

Во всех храмах Русской православной церкви 28 июля, в день памяти святого князя Владимира и праздник Крещения Руси, будут совершены праздничные богослужения.

"Центрами церковного празднования станут Москва, Киев, Минск и Кишинев и другие города стран, которые входят в территорию пастырского попечения Русской церкви. Церковь сохранила свое единство в вере, политические попытки сломать вековые церковные каноны не удаются", — сказал Легойда, которого цитирует РИА Новости

Князь Владимир
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Представитель РПЦ подчеркнул, что праздник Крещения Руси поможет сказать о братстве народов.

"В Киевской купели родились ныне существующие братские народы исторической Руси. Эти народы сегодня в силу политических причин разделены политическими границами, и мы все с уважением относимся к этим изменениям. Но эти политические границы не проходят по нашим сердцам, и они не должны проходить по нашим сердцам. Важно, чтобы мы сохраняли то единство, которое у нас связано с общей верой. Вы прекрасно понимаете, что Русская православная церковь — это не церковь Российской Федерации. Это церковь, которая окормляет своих верующих, прежде всего, в странах исторической Руси", – заявил Легойда.

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Теги:
центр празднования, Крещение Руси, Владимир Легойда
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