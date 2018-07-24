Эксперты Кишинева и Тирасполя обсудили поставки лекарств в Приднестровье

Новая встреча рабочих групп Кишинева и Тирасполя в области здравоохранения состоялась в офисе миссии ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Эксперты из Кишинева и Тирасполя по вопросам здравоохранения обсудили поставки лекарств в Приднестровья, говорится в сообщении приднестровского внешнеполитического ведомства.

© Photo : Cancelaria de Stat О чем договорились Кишинев и Тирасполь в вопросе импорта лекарств

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"В рамках встречи эксперты обсудили ряд вопросов, связанных с выработкой механизма обеспечения беспрепятственных поставок медицинских товаров в ПМР", — говорится в сообщении.

Ранее молдавские эксперты заявили, что с 18 июля на территорию ПМР через пункт пропуска "Кучурган" смогут поступать исключительно лекарства, находящиеся в профильном государственном реестре Молдовы.