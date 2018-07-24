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Единый подоходный налог в Молдове: что ждет жителей страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эксперты обрисовали эффекты введения единого подоходного налога в Молдове: что говорят специалисты о революционной инициативе?

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Вторник в Молдове оказался революционным в части налогово-бюджетной политики. Премьер республики Павел Филип объявил о готовящихся поправках, которые парламент должен рассмотреть до конца этой недели, а именно о введении единого подоходного налога в размере 12%.

"Личное освобождение будет увеличено вдвое — с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. На практике те, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума, вообще не будут платить налог. Эффект — у граждан остается больше денег в кошельке", — сказал Филип на брифинге по итогам заседания Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство.

В тоже время снизят и отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

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Филип отметил, что после того, как правительство даст положительное заключение, а депутаты парламента поддержат эту инициативу двух чтениях, поправки вступят в силу 1 октября 2018 года.

Доходы населения увеличатся

Аналитики подчеркивают, что единый налог увеличит реальные доходы населения республики. Однако даже разработчики законопроекта утверждают, что вместе с внедрением этой инициативы сократятся примерно на два миллиарда леев поступления в государственный бюджет страны. В тоже время, как полагают эксперты, возместить этот дефицит позволит тот факт, что как физические, так и юридические лица перейдут на "белую" бухгалтерию. Таким образом, как считают аналитики, власти преследуют цель — постепенно сократить достаточно внушительную долю теневой экономики.

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Слишком много вопросов

Экономист Галина Шеларь рассказала в комментарии Sputnik, что больше всего ее заинтриговало не предложение о введении единого подоходного налога, а инициатива, которая предусматривает снижение взносов в соцфонд работодателем с 23% до 18%. По ее словам, вызывает много вопросов и то, каким образом будет закрыт огромный дефицит, который образуется в результате снижения данных отчислений.

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Эксперт считает, что решение правительства не будет способствовать борьбе с таким феноменом, как "зарплаты в конверте". Как считает Шеларь, даже сниженный на 5% сбор все равно остается большим для работодателя и не будет его стимулировать переходить на "белую" бухгалтерию. Она не исключила и то, что в ситуации нехватки средств в пенсионном фонде разница в 5% будет перенесена на работника, что также не станет мотивацией отказаться от зарплат в конверте.

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Теги:
единый подоходный налог, зарплата, рост, налог, доходы, Галина Шеларь, Молдова
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