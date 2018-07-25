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Мамалыга, одно из блюд молдавской кухни.

Пальчики оближешь: молдавская кухня на все случаи жизни

© Sputnik / Т. Ананьина
Общество
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Тема:
Утро с нами! (36)
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Молдавская кухня является предметом национальной гордости — она многообразна, обильна и приятна — как для желудка, так и для психологического состояния. Ведь она еще и одна из главных примет праздников.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik.  Как и любая другая национальная кухня, молдавская —  колоритная. Поэтому знать меру тоже необходимо. Чтобы разобраться что именно в молдавской кухне полезно, а каких блюд лучше избегать, журналисты Sputnik обратились к диетологу Неонилле Гарбуз.  

Блюдо весьма полезно. Бульон из домашней курицы и обилие зелени насыщают этот суп витаминами и полезными веществами. Даже по ощущениям зама полезна — она "лечит" после неумеренной выпивки (не зря зама после свадьбы — национальная традиция) и восстанавливает после болезней. Не рекомендуется при повышенной кислотности. 

Мамалыга
© Sputnik / Т. Ананьина
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Чигири

Блюдо вкусное, красивое, экзотическое — особенно для гостей нашей страны. К сожалению, чигири не полезны — их делают из субпродуктов и заворачивают в нутряную пленку. По содержанию жиров и холестерина — это почти чемпион среди блюд.

Мамалыга

А вот это замечательное и диетическое блюдо. 

Вино
© Sputnik / Виталий Аньков
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И не зря оно является "хитом" во многих странах, где возделывают кукурузу. В той же Грузии или Италии. Мамалыга однозначно полезна, но существует проблема — у нас ее едят с добавками — часто очень жирными — те же шкварки, к примеру. Или муждей — очень острый соус, который рассчитан на абсолютно здоровых людей.

Фасолица

Блюдо полезное, особенно для вегетарианцев. Единственный минус — опять таки способ подачи — если фасолицу едят с огромным количеством чеснока, масла и жаренного лука — вся ее белковая польза сводится к нулю.

Брынза

Чрезвычайно полезный продукт, натуральная брынза — это кладезь витаминов и минералов. Осторожность нужно проявлять при проблемах с почками или гипертонии — но и в таком случае брынзу можно употреблять, главное не есть слишком соленые ее сорта.

Мититеи и кырнэцеи

Блюда вкусные, мясные, но, к сожалению, много и часто их есть не стоит. То, что они жарятся на решетке несколько снижает вред от жарки, однако они всегда очень жирные и калорийные. 

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Плацынды и вертуты

Главный плюс этих блюд из теста в том, что начинки там намного больше, чем самого теста. Поэтому и плацинды, и вертуты полезны, однако не стоит увлекаться слишком жирным творогом или сладкими вертутами. В небольших дозах это замечательное блюдо.

"Стакан вина"

Об этом "блюде" мы не могли не спросить диетолога. По мнению эксперта, небольшое количество хорошего вина — а именно стакан или максимум два, не только сдобрит трапезу, но и принесет пользу. Причем речь идет и о домашнем, и о заводском вине. Главное — качество. И второе условие — чувство меры. Если превысить рекомендованную дозу — вино превратится в яд. Как и любой продукт.

Вывод из беседы с диетологом давно известен приверженцам здорового образа жизни — ограничивать себя полезно. Во всем, и молдавская кухня, при всех ее замечательных качествах, тут не исключение. А фактически, в сравнении с национальной кухней некоторых европейских стран — немецкой или польской, к примеру, молдавские блюда полезней. И это не может не радовать — как граждан нашей страны, так и туристов.

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Теги:
блюдо, кухня, еда
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