Как в советские времена: на уборку урожая в Молдову пригласили студентов из Белоруссии

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Студенческий отряд под названием "Сябры" прибыл в Молдову на уборку урожая. Учащиеся белорусских колледжей из Витебской области помогают единственному в Молдове колхозу, который называется "Победа".

Он находится в Гагаузской автономии, в селе Копчак. Отряд пробудет в Молдове в общей сложности один месяц — до 25 августа. Руководство колхоза направило молодежь на уборку персиков и столового винограда.

"Ребята отличные, работают хорошо. Они в этом году впервые увидели, как растут персики и виноград. Узнали, что такое секаторы. На виноградниках мы их немного обучили чеканке. Они уже освоили это занятие. Мы ими довольны", — рассказал главный агроном колхоза "Победа" Сидор Копущу.

К сбору урожая ребят иногда приобщают даже в выходные дни. Все зависит от того, когда созревают фрукты, и не поджимают ли сроки. Рабочий день студенческого отряда начинается в семь часов утра с перерывом на обед и небольшой отдых. Заканчивают трудиться студенты в шесть вечера.

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"В колхозе нам интересно. Много физической нагрузки. Но мы привыкнем и будем дальше хорошо работать", — поделился впечатлениями студент Владислав Ванцовский.

Студенты работают в колхозе за денежное вознаграждение. Например, за выполнение нормы по сбору персиков (150-200 килограммов в день) ежедневный заработок составляет около 10 евро. Это, по словам белорусских гостей, неплохая подработка в летний период. Как отметил студент Алексей Лисюк, в Молдову он приехал еще из любопытства.

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"Хотелось посмотреть на Молдову, узнать людей, пообщаться, познакомиться со всеми, посмотреть на поля. У вас очень красивые пейзажи", — рассказал Алексей Лисюк.

Белорусские студенты отзываются о жителях Гагаузии как о доброжелательных и гостеприимных людях.