Президент Молдовы выразил соболезнования в связи с трагедией в Греции

Глава государства Игорь Додон передал искренние соболезнования семьям погибших, а также слова поддержки пострадавшим.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Греции.

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В этой стране из-за пожаров погибли десятки человек.

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Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, о человеческих жертвах и серьезных последствиях пожаров в регионе Аттика он узнал с глубоким сожалением.

"Передал искренние соболезнования семьям погибших, слова поддержки и сострадания пострадавшим", — отметил молдавский президент.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.