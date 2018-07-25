Бесплатные поездки в такси по Кишиневу возможны – что говорят власти

Глава молдавского кабмина рассказал о нюансах налоговой реформы, которая среди прочего предполагает увеличение штрафов для таксистов, работающих без лицензии.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что в рамках налоговой реформы, которую инициирует правительство, предполагается, что пассажиры будут иметь право не оплачивать за проезд, если таксист не предоставит им чек об оплате поездки.

"Пассажиры, которые не получат чек в такси, смогут не платить за поездку. Соответствующие изменения являются частью налоговой реформы. Предполагается также и увеличение штрафов для таксистов, которые работают без лицензии. Мы говорили об этой проблеме еще в прошлом году, но, несмотря на проверки, ничего не изменилось", — отметил Филип.

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Он подчеркнул, что водители такси, которые получают зарплату в размере более 10 тысяч леев, будут облагаться фиксированным ежемесячным налогом в 500 леев.

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По его словам, таким образом деятельность экономических агентов узаконят, и в то же время граждане Молдовы будут обеспечены качественными услугами.