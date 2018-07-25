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На рынке еврейского гетто Кишинёва, 1941 год

Трагическая дата: кишиневское гетто - нацизм не щадил никого

© Photo: Мой город Кишинёв
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (155)
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Кишиневское гетто было создано 77 лет назад - узнайте об одной из самых страшных страниц истории нашего города

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. В этот день, 25 июля, в 1941 году в Кишиневе разверзся ад, созданный для нас немецко-румынскими оккупантами, — еврейское гетто.

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Где располагалось

Распорядился об этом военный губернатор Бессарабии Константин Войкулеску. Дату 25 июля 1941 года подтверждает в своём рапорте в Берлине штурмбаннфюрер вермахта Цапп, командир айнзатцкоманды 11 A, — подразделения, занимавшегося "окончательным решением еврейского вопроса".

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Перепись населения 1930 года свидетельствует о том, что в Кишинёве проживало 50603 еврея, но на момент начала войны точное количество представителей этой нации, обитавших в нашем городе, не известно. Разные источники называют цифры от 60 до 80 тысяч. Тех из них, кто не успел эвакуироваться вместе с советскими войсками и другими мирными жителями, согнали в самые бедные кварталы Кишинева.

Этот район обнесли дощатым забором с колючей проволокой. Длина ограждения составила 4 километра. "Верхней границей" гетто стала улица, ныне носящая название Александру чел Бун (тогда — 27 Марта 1918 года), а "нижней" — улица Романэ (в годы оккупации она называлась также), одна из тех, где в 1903 году проходил еврейский погром. Очевидно, что эти кварталы нижнего старого города долгое время были традиционным местом проживания евреев. В гетто было обустроено два охраняемых пропускных пункта.

Границы еврейского гетто Кишинёва в 1941 году
© Photo: oldchisinau.com
Границы еврейского гетто Кишинёва в 1941 году

Оккупанты активно пропагандировали необходимость создания гетто, делая это в таком ключе, который современному обществу показался бы сущей дикостью.

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На территории гетто оставались жить в своих домах около 100 семей христианского вероисповедания. Также там продолжали работать некоторые промышленные объекты. Вход и выход из гетто возможен был только для не-евреев и по специальным пропускам.

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Из числа содержащихся в гетто евреев по требованию представителей немецких войск или румынского командования формировались бригады для отправки на принудительные работы. Только с этой целью евреи могли покидать гетто, причем исключительно организованными группами под военным конвоем.

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Охрану территории осуществляли румынские и немецкие войска. Гетто подчинялось военному командованию Кишинёва, которое возглавляли в 1941 году полковник Д. Тудосе, а затем генерал Панаиту и полковник Еуджен Думитреску.

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Как содержались узники

По разным оценкам в гетто изначально оказалось от 9 до 13 тысяч евреев. На 11 августа в гетто было 10 578 человек, затем численность заключённых увеличилась до 11 525 человек за счет переселения евреев из окрестных населённых пунктов. Большая часть узников гетто были крайне бедны, и отчасти поэтому решили остаться в городе, а не эвакуироваться вместе с остальными.

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Изнутри гетто управлялось советом (юденратом) из 20 человек под руководством Гутмана Ландау. Через совет осуществлялось взаимодействие с военным командованием города. Ландау в 1918 году был членом Сфатул Цэрий. Не сумев предотвратить депортацию узников гетто в Транснистрию, он покончил с собой 21 мая 1942 года.

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С начала августа 1941 года для евреев Кишинёва было введено обязательное ношение на одежде жёлтой звезды, что еще больше унижало достоинство этих людей, делая их более удобным объектом для наблюдения со стороны нацистов и их пособников.

Кишиневские узники были брошены на произвол судьбы. Чтобы не умереть с голоду, им приходилось продавать последнее имущество, которое удалось спасти от разграбления в первые дни захвата города. В гетто была разрешена торговля, туда допускали крестьян, чтобы они могли продавать евреям продукты питания. Были созданы пекарни, больницы и аптеки.

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Кто помогал

Сложившаяся ситуация создавала благодатную почву для многих злоупотреблений. В газете Basarabia от 3 ноября 1941 года сообщается о поимке некоего Диомида Дамбруза, бывшего чиновника налогового управления Кишинева. Дамбруз нелегально проникал на территорию гетто и скупал у евреев золото. При обыске у нарушителя была найдена сумма в 92 000 румынских леев, 250 граммов золота и различные украшения.

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Некоторым состоятельным узникам удавалось покинуть гетто, подкупая охрану. В газете Basarabia, ставшей одним из главных печатных органов оккупационных властей, в 1941 году сообщалось об аресте трёх бывших полицейских — Иона Рохана, А. Стэнеску и Григоре Нямцу, которые, по данным полиции, за большие деньги устраивали побеги евреев из гетто Кишинёва и Черновцов.

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Но далеко не всем беглецам удавалось скрыться от властей. Пропагандистская печать с упоением сообщала о поимках.

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Сохранились разные свидетельства об отношении оккупантов к представителям еврейской нации — от самого унизительного до вполне гуманного и цивилизованного.

В гетто существовало организованное подполье, которое устраивало акты саботажа. Были также случаи нападения на немцев и румын. Одним из инициаторов подполья в кишиневском гетто был коммунист Б. М. Дейч. Он был арестован и расстрелян.

Как уничтожали

Основное число евреев Бессарабии было уничтожено за Днестром, на территории румынского губернаторства Транснистрии. Но отдельные случаи массовых убийств происходили в Кишиневском гетто. В издании "Черная книга. Страдания евреев Румынии 1940-1944", выпущенном в свет в Бухаресте в 1947 году, сообщается, что 1 августа 1941 года к председателю общины кишиневского гетто явился немецкий лейтенант, который потребовал выделить ему для работ 250 мужчин и 200 женщин. Люди были собраны. В назначенный час в сопровождении трех солдат явился немецкий офицер, который и произвел отбор, выбирая в основном представителей интеллигенции и привлекательных женщин. Он ушел с группой из 450 человек. Вечером того же дня из ушедших возвратились 39 пожилых людей, которые заявили, что остальные 411 узников были расстреляны около Вистерничен, и что они специально были посланы обратно, чтобы сообщить об этом случае.

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Другой трагический эпизод произошел 7-8 августа 1941 года, когда дорожный инспектор явился в гетто и потребовал для работ на строительстве в Гидигиче 500 мужчин и 25 женщин для приготовления им пищи. Примерно через неделю из них возвратилось только 100 человек, а остальные 425 так и не появились.

Кишиневские евреи были заперты в гетто несколько тяжёлых месяцев, после чего их депортировали в лагеря за Днестр, где большинство погибло. Имущество, которое они не могли взять с собой, сортировали, складировали. В январе 1942 года в газете Basarabia выходит подробное описание процедуры скупки этих вещей. Предоставлялись даже скидки и отмечались категории населения, которые могли пользоваться правом первого выбора "товара".

По данным переписи румынских властей, в 1942 году в Кишинёве оставалось всего 100 евреев, из них 99 — в гетто. Когда советские войска вошли в Кишинёв, выживших в гетто осталось всего шесть человек.

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Как хранят память

Напоминанием о страшном периоде немецко-румынской оккупации в Кишиневе служит монумент, установленный в 1992 году на улице Иерусалимской, то есть на территории бывшего гетто. Его авторы — скульптор Наум Эпельбаум и заслуженный архитектор Молдовы Семен Шойхет.

А на месте расстрела евреев в Вистерниченах стоит другой монумент — две руки, сжатые в кулак, поднимающиеся из-под земли. Его авторы — команда специалистов во главе со скульптором Аурелом Давидом. Монумент был недавно отреставрирован Еврейской общиной Молдовы.

По материалам из открытого доступа.

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Тема:
Легенды старого Кишинева (155)

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Теги:
еврейское гетто, евреи, Константин Войкулеску, Примечательные факты, Общество
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