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Молдавские леи

Налоговая реформа в Молдове: как изменятся зарплаты жителей страны

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Революционная налоговая реформа: власти раскрыли все нюансы готовящихся изменений в законодательство страны – богатые разбогатеют, а бедные продолжат беднеть?

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило проект революционной налоговой реформы, которая, среди прочего, предполагает введение единого подоходного налога для физлиц и снижения отчисления работодателя в соцстрах.

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"Сегодня на заседании правительства было принято положительное заключение по законопроекту о снижении налогового давления на экономическую деятельность, который предполагает среди прочего введение единого подоходного налога для физических лиц в размере 12%. Таким образом, повышенная ставка в 18% снизится до 12%", — заявил генеральный государственный секретарь министерства финансов Ион Кику.

Параллельно, как отметил чиновник, увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. По его словам, 24 тысячи леев — это уровень прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года.

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"Впервые в Республике Молдова не будут облагать налогом доходы, которые ниже прожиточного минимума. Это что касается налогообложения физических лиц. Более того для некоторых категорий граждан это личное освобождение будет еще больше — 30 тысяч леев. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями", — сказал Кику.

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Что касается предпринимателей, то правительство решило, снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%. "Таким образом, эффект от первого предложения, касающегося подоходного налога для физлиц, а также идеи по поводу отчислений работодателя в соцфонд, означает снижение налоговой нагрузки на зарплаты в размере 10 процентных пункта", — отметил чиновник.

Кику пояснил, что подобные изменения в законодательстве снизят налоговую нагрузку на заработную плату, поспособствуют повышению конкурентоспособности молдавского бизнеса и не в последнюю очередь повлияют на рост реальных доходов работников и населения.

Он исключил любое неравенство между теми, кто получает небольшие зарплаты и теми, у кого размер получки включает более четырех нулей.

"Возможное неравенство между маленькими и большими зарплатами исключена, потому что увеличивается и размер личного освобождения. На данный момент налогом в 18% облагаются доходы, превышающие три тысячи леев. Речь идет не о неравенстве, а о реализации опыта, который принес результаты в соседних странах", — отметил Кику.

Проект направлен на рассмотрение в парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам. Если инициативу поддержат, то ее передадут депутатам. Если парламент проголосует "за", то поправки вступят в силу уже с 1 октября 2018 года.

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Теги:
доход, зарплата, налог, Ион Кику, Молдова
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