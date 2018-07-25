Девочка из Молдовы ошеломила слушателей, исполнив песню Высоцкого

Талантливая девочка из Молдовы поразила своими вокальными данными зрителей. На момент исполнения песни Владимира Высоцкого "Певец у микрофона" юной артистке было всего 13 лет.

Вот это голосище! Анна Мунтяну, так зовут юную молдаванку, участница и лауреат многих песенных конкурсов. Несколько лет назад она приняла участие в шоу "Moldova are talent". Девушка тогда стала победительницей. Смотрите на видео, как Анна блестяще исполнила сложную композицию Владимира Высоцкого. Многие зрители заметили, что девочка удачно попала в образ. На какое-то мгновение даже показалось, что она похожа на Владимира Семеновича.

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. Каждый год поклонники, близкие и родные поэта-песенника и актера с теплотой вспоминают его творчество. В этот день проводятся различные творческие мероприятия, посвященные его памяти.

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