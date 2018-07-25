Граждане Молдовы с ограниченными возможностями получат дополнительные деньги

Пособие для ухода, сопровождения и надзора станет дополнительным источником дохода для 268 граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы решили помочь некоторым категориям лиц с ограниченными возможностями, предоставив им дополнительное ежемесячное пособие. Соответствующий проект одобрен правительством на заседании в среду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кому в Молдове решили выплачивать пособие в 10 леев

"С 1 сентября граждане Молдовы с тяжелыми ограниченными возможностями c детства, а также незрячие лица с аналогичной степенью инвалидности будут ежемесячно получать со стороны государства пособие для ухода, сопровождения и надзора в размере 820 леев", — отметили в правительстве.

Цель этого проекта, как пояснили в кабмине, направлена на повышение уровня жизни данной категории населения.

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"Пособие для ухода, сопровождения и надзора будет дополнительным источником дохода для его получателей, предоставляя им возможность покрыть их текущие расходы", — добавили в правительстве.

Данную помощь получат 268 граждан. Всего на эти цели потратят 879 тысяч леев. Деньги выделят из бюджета социального страхования.