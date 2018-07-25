Неприятность в центре Кишинева: что произошло в столице

Небольшое транспортное происшествие произошло в Кишиневе вечером: оборвались троллейбусные провода на одном их участков главного проспекта в центре столицы.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Авария произошла на перекрестке улицы Тома Чорба с проспектом Штефана чел Маре — оборвались троллейбусные провода.

© Sputnik / Osmatesco Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре

В результате происшествия на некоторое время в указанной зоне выстроилась небольшая пробка из общественного транспорта. Правда, уже через несколько минут вереница троллейбусов "растаяла".

© Sputnik / Osmatesco Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре

Проблемный участок водители крупногабаритного общественного транспорта объехали накатом, а затем продолжили движение, подключившись к сети.