Как идет ремонт администрации президента — Додон опубликовал новые фото

Все работы по реконструкции здания будут завершены ко Дню независимости республики.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Игорь Додон посетил с инспекцией здание администрации президента РМ, где завершаются ремонтные работы, и остался доволен увиденным.

Президент сообщил на официальной странице в Facebook, что капитальная реконструкция здания идет по графику, работы близки к окончанию.

"Напомню, что обновление этого здания производится на внебюджетные средства. В этом контексте я поблагодарил турецких друзей и в особенности президента Реджепа Тайипа Эрдогана за согласие профинансировать ремонт здания в полном объеме", — написал Додон.

Глава государства заявил, что ремонт здания будет завершен 27 августа, в День независимости Республики Молдова, а торжественное открытие состоится в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову.

Зданию был нанесен серьезный ущерб во время беспорядков 7 апреля 2009 года.