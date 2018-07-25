Решено: здание Института зоологии в Кишиневе отремонтируют

Пожар, повредивший часть здания научного учреждения, произошел в апреле 2018 года, пришло время приводить все в порядок.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Последствия пожара в здании Института зоологии и микробиологии Академии наук, произошедшего в апреле 2018 года, будут ликвидированы, постановило правительство.

Инициативу выдвинуло министерство образования, культуры и исследований. На эти нужды выделено пять миллионов 524 тысячи 350 леев, сообщает пресс-служба ведомства.

Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия >>>

Здание института расположено по адресу Академическая, 1. В результате апрельского пожара пострадали энергосистема строения, вентиляция, сеть электрокоммуникаций, ряд помещений и часть оборудования.

Ремонт требуется на втором, третьем и четвертом этажах.