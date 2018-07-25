В парламенте хотят отменить ограничения на число попыток сдачи БАК

Проект закона, который предусматривает внесение изменений в Кодексе об образовании, получил положительную оценку от кабинета министров.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. При сдаче экзаменов на степень бакалавра можно будет получить дополнительную попытку при условии оплаты определенной суммы — если и повторная сдача экзаменационной сессии окажется неудачной. В случае принятия депутатами парламента этой инициативы придется внести изменения в Кодекс об образовании. Проект уже получил положительную оценку в правительстве.

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Сумма оплаты будет рассчитываться на основе подсчета затрат на организацию экзамена.

Авторы инициативы предлагают отменить ограничения на число попыток, чтобы каждый ученик мог сдавать экзамен неограниченное количество раз до тех пор, пока не пройдет испытания с оценками по каждому предмету не меньше "пяти".



