Где в Кишиневе в четверг не будет электроэнергии

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Список улиц столицы, где планируется отключение электроэнергии.

Центр:



— ул. М. Лермонтова 15, 19, 37-73, 40, 66-102, переулок М. Лермонтова 23, Сф. Винерь 62, Татарбунар 15, 15/1, 17, 38, Валя Рэдюлуй 26/1 — в период с 09:30 — 19:00



Рышкановка:



— ул. Крынгулуй 1, 3, 5, 7, 2, 9999, Академик А. Сахаров 6, Д. Рышкану 20/3, 9001 — в период с 08:10 — 16:10,



— ул. Н. Димо 5/2 — в период с 09:00 — 13:00



— ул. Н. Димо 9/2 — в период с 13:00 — 17:00

Ботаника:



— бул. Дачия 44, подъезд 1 и 2 — в период с 12:30 — 16:00



— бул. Дачия 49/3 — в период с 10:00 — 12.30



Чеканы:



— ул. А. Руссо 63/4, Мирча чел Бэтрын 5/2, 7, 7/2, 7/6J, П. Заднипру 4/1, 6, 6/2, 8, 8/1, 8/2 — в период с 09:00 — 17:00



— ул. Алчедар 1, 2A, 4, A. Избаш 1, 5, 9, 10-40, 13-47,Арионешть 2, 2A, 6,Колоница 1-7, 2, 2/1, 4, 74-190, 77-175, переулок Колоница 1-3, Хайдукул Бужор 53-67, 78-104, переулок Н. Милеску-Спэтару 1-9, Тырговиште 1-25, 6-46, Вадул луй Водэ 105-127, 144-196 — в период с 09:00 — 11:00



Буюканы:



— ул. Топорашилор 1-17, 2-16, Скитулуй 1-13, 2-14, Гиочеилор 1-23, 2-22 — в период с 09:15 — 18:00



Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений-Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и др.



Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.