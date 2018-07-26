Изменение движения транспорта в Кишиневе на выходные: что произойдет

Транспорт будет ходить иначе: в примэрии объявили о том, что на некоторых улицах в столице перекроют движение.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Движение транспорта по столичной улице Джинта Латинэ на участке между улицами Михай Садовяну и Мештерул Маноле будет ограничено в течение двух дней — 28 и 29 июля. Это связано с проведением планового ремонта теплотрассы, сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кишинев: город между ремонтом и авариями

В связи с этим микроавтобусы №121 будут ездить с улицы Мештерул Маноле по улицам Алеку Руссо и далее по установленному маршруту; обратно — с улицы Алеку Руссо по улице Мештерул Маноле и так далее.

Маршрутки №191 будут следовать с проспекта Мирча чел Бэтрын по улицам Мештерул Маноле, Вадул-луй-Водской и далее по установленному маршруту; а обратно — с улицы Вадул-луй-Водской по проспекту Мирча чел Бэтрын и так далее.

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Водителей призывают соблюдать временные дорожные знаки.