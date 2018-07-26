Обыски сотрясли министерство экономики в Кишиневе

В четверг утром проходят обыски в министерстве экономики Молдовы и в агентстве автотранспорта.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Утро четверга началось в Кишиневе с многочисленных обысков. Как заявили Sputnik в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, речь идет сразу о нескольких уголовных делах, связанных с нарушениями в области транспорта.

"Операция началась утром с обысков по месту жительства ряда чиновников. Проверки продолжаются сразу по нескольким адресам в столице, в том числе в Национальном агентстве автомобильного транспорта и в министерстве экономики и инфраструктуры. Детали будут позже", — отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе по делу о "транспортной мафии" прошли многочисленные обыски на автовокзалах в девяти районах и муниципиях Молдовы в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. Среди задержанных — администраторы территориальных филиалов, руководители территориального филиала Центр, контроллеры, диспетчеры, кассиры.