Как можно вылечить гепатит в Молдове

В пятницу, 27 июля, в 14:30 в пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция на тему: "Борьба с гепатитом в Молдове – причины заболевания и программы лечения".

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. В субботу, 28 июля, во всем мире отмечается всемирный день борьбы с гепатитом, а в пятницу, 27 июля, в пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция на эту тему.

О причинах и статистике заболеваний, а также о программах лечения гепатита в Молдове расскажут:

— директор республиканской клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Виктор ДИАТИШИН;

— заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина КИРЬЯКОВА.

Аккредитация:

e-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.