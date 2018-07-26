Почему "африканка" избегает Приднестровье

Главный специалист в Приднестровье по ветеринарно-санитарному благополучию рассказал корреспонденту Sputnik, какова ситуация с заболеванием африканской чумы в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Эпизоотическая ситуация в Приднестровье остается стабильной, несмотря на вспышки африканской чумы на соседних территориях, отметили в Центре ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия Приднестровья.

"Не зарегистрировано ни одного случая заболевания среди свиней африканской чумой. Для профилактики в регионе выделяется много средств. Специалисты полностью оснащены всем необходимым, начиная со спецсредств, заканчивая одеждой, транспортом. И над улучшением профилактики постоянно ведется работа", — рассказал директор центра Олег Карпинский.

По словам главного специалиста в ветеринарно-санитарной сфере, последний раз в приднестровском регионе был зафиксирован случай заражения африканской чумой еще в середине 70-х годов прошлого столетия.

Столь благополучная эпизоотическая ситуация, по его мнению, обуславливается проведением своевременных профилактических мероприятий.

Недавно впервые в Приднестровье, а именно под Дубоссарами, были проведены учения по ликвидации последствий распространения африканской чумы свиней с участием представителей Гражданской обороны, минсельхоза, а также центра ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия.

"В мае 2018 году наши ветеринарные специалисты побывали на учениях по профилактике африканской чумы в Российской Федерации, в Брянске, и воочию увидели, как они проходят. Тогда решили полностью воплотить подобные учения у себя дома, и нам это удалось", — отметил Олег Карпинский.

На учениях наглядно было продемонстрировано, как необходимо быстро и профессионально локализовать очаг заражения, в случае если установлены признаки заболевания животными африканской чумой.

Опасный вирус в Молдове: о чем предупреждают специалисты>>>

На мероприятии присутствовали не только дипломированные специалисты, но и студенты профильных учебных заведений. В частности, с корреспондентом Sputnik студенты Аграрно-технического колледжа им. Фрунзе с факультета ветеринарии поделились своими впечатлениями. Они отметили, что не открыли для себя каких-то новых знаний, но зато для них очень ценно было увидеть на практике то, что они постигали на занятиях.

"Мы воочию увидели то, что нам преподавали длительное время в кабинетах, а здесь можно наглядно увидеть, как теория применяется на практике", — подчеркнул Влад Албук.

"На учениях у нас появилась возможность отчетливо понять все, что мы проходили, и видеть, как с этим работать. Все — по теории. И теория хорошо закрепилась практикой", — отметила Полина Просяная.

На сегодняшний день в Приднестровье насчитывается 32 тысячи голов свиней, из них около 12 тысяч находятся в личном подсобном хозяйстве. В каждом районе приднестровского региона есть свои подсобные хозяйства, самых крупных — до семи тысяч. В Приднестровье всего около 400 специалистов, занятых в ветеринарных службах. Ежегодно специализированный колледж выпускает до 60 новых специалистов.