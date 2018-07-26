Почти 80% проблемных земель в Приднестровье снова могут возделывать

Долгие годы фермеры с правого берега Днестра не могли получить доступ к своих наделам на левом берегу.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. На данный момент фермерам, чьи угодья находятся в Приднестровье у трассы Рыбница-Тирасполь, выдано 87 сертификатов на возобновление возделывания в целом 5089 гектаров. Это составляет 78% от общего числа земель указанной категории, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции госканцелярии Молдовы.

© Sputnik / Irina Leahova Почему "африканка" избегает Приднестровье

Напомним, что сельхозпроизводители, имеющие угодья в Дубоссарском районе за трассой Рыбница-Тирасполь, с 2014 года были лишены доступа к своим землям. Но после переговоров представителей Кишинева и Тирасполя было решено, что эти фермеры смогут возделывать свои поля и сады с первого августа 2018 года в течение 20 лет.

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Ранее правительство Молдовы постановило выделить материальную помощь владельцам сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь в качестве компенсации за потери 2017-2018 годов.

Решение принято ввиду невозможности этих фермеров работать на своих участках в тот период.

Деньги — 1229 леев за гектар — выделят из резервного фонда правительства. Таким образом, примэрия коммуны Кочиерь получит за 2017-2018 годы 2,68 миллиона леев, примэрия села Дороцкая — 6,82 миллиона леев. Помощь также предоставят и фермерам сел Моловата Ноуэ (1,12 миллиона леев) и Пырыта (1,3 миллиона леев).

Общий объем дотаций — около 16 миллионов леев.