В Кишиневе "мансарда-убийца" угрожает всему дому

Из-за недобросовестности строителей и попустительства мэрии квартиры в одном из кишиневских домов заливает во время каждого ливня и снегопада.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

На этот дом прямо указывает правая рука памятника Сергею Лазо, что уже само по себе символично — монументальное изваяние одного из героев земли молдавской словно благоволит первой послевоенной застройке Ботаники. Но сегодня все, от кого зависят судьбы сотен тысяч горожан, забыли как самого Лазо, так и людей, живущих в этих многочисленных хрущевках.

Следуя указующей длани героя минувшей эпохи, я ищу нужный мне дом 49/2 на улице Минской. С виду это четырехэтажное многоквартирное здание мало чем отличается от соседствующих с ним. Фасад некоторых этажей пребывает в запустении из-за отсутствия у жильцов средств на ремонт и утепление. Кое-где из стен выпирают пристройки в один, два, а то и в три этажа. Но главная отличительная черта этого микрорайона, равно как и многих других аналогичных ему, — это мансарды.

Причем интересующий меня дом обзавелся даже двухэтажной мансардой. И, если над двумя из трех подъездов строительные работы завершены, то над оставшимся парадным даже не снят временный "козырек" перед подъездом, а оконные проемы над изначальной крышей зияют зловещей пустотой.

У подъезда меня встречает Галина, благообразная пожилая женщина, живущая в этом подъезде. Она ведет меня наверх, попутно показывая состояние парадного.

— Смотрите, первые этажи отделаны изнутри по лучшему разряду. А вот, — мы уже пришли, — взгляните на четвертый. Это у нас происходит от осадков. За четыре с половиной года всю стену разъело, вот-вот обрушится.

Чернеющая плоскость вместо нормальной стены подъезда уходит в потолок. Не то, что штукатурка — фрагменты кладки во многих местах полностью осыпались. Картину дополняют кое-как скрепленные между собой провода и кабели, любой из которых при следующем ливне и последующей за ним течи может "коротнуть". Тянусь в карман за телефоном и включаю видеозапись.

Галина приглашает меня в свою квартиру и показывает потолок в комнате.

— Здесь тоже постоянно протекает во время дождя. Сейчас-то все уже высохло, но вы не видели, что творится, когда идет ливень. Неужели это нормально, когда из-за кого-то простые люди не могут спокойно находиться в собственном доме?!

Но по какой причине вода попадает в квартиру? Я спускаюсь вниз, выхожу на улицу и, обернувшись к окнам своей новой знакомой, вижу две широкие вертикальные борозды, проделанные в штукатурной отделке внешней стены. Видимо, строители намеревались установить там опорные конструкции для поддержки мансарды.

— Строить мансарду начали лет 10 назад, — продолжает Галина, когда я возвращаюсь в квартиру. — Собрали с жильцов подписи, обещали отремонтировать внешние стены всего нашего дома. Но через четыре с лишним года работы прекратились, застройщик исчез, а потом появились какие-то люди и, сказав, что эта фирма задолжала им большую сумму денег, забрали большую часть строительной техники. Теперь из-за недостроенной мансарды нас заливает. Куда я только не ходила, к кому только не обращалась — и в ЖЭК, и к депутатам парламента. Все без толку! Они только разводят руками и говорят, что ничем не могут помочь — нет рычагов давления. Вот, теперь со страхом жду очередного ливня…

По завершению нашей встречи я решил пройти вокруг здания и увидел на одной из его стен небольшое информационное панно, надписи на котором, возможно, дадут шанс разузнать об этой истории несколько больше, чем рассказала моя собеседница, увы, не посвященная во все детали.

В качестве заказчика строительства мансарды по указанному адресу значится фирма Alef-Imobil SRL, а исполнителем проекта — Carnals-Grup SRL.

Из открытых источников мы узнаем, что строительная компания Carnalis-Grup SRL зарегистрирована в Молдове в 2004 году, имеет лицензию до 2020 года. Основала фирму некто Наталья Яковлева, а директором записан Юрий Яковлев.

Посмотрим, что дадут поиски информации о заказчике строительства этой мансарды. Sputnik начинает расследование. Мы уверены, что те, от кого это зависит, откликнутся и помогут восстановить верхние ярусы дома, о котором идет речь, спасая тем самым благополучие и жизнь пожилых людей. Ведь они после многих десятилетий труда на благо государства заслужили встретить старость в покое и безопасности, а не под струями дождя и с прорехами в стенах домов.