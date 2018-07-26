Парламент решил: что произойдет с пенсиями некоторых граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. С 1 января 2019 года у некоторых молдавских пенсионеров появится право на пересмотр пенсии. Парламент страны на заседании в четверг проголосовал за соответствующее решение во втором и окончательном чтении. Инициативу, которую правительство просило рассмотреть в срочном порядке, поддержали 55 депутатов.

© Sputnik / Константин Чалабов Хватит ли денег на оплату пенсий и зарплат после выборов в парламент Молдовы

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь, это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

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С 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет.

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Затем, с 2021 года, пересмотрят выплаты, которые были установлены с января 1999 по январь 2019-го со стажем после выхода на пенсию свыше 15 лет.