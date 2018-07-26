В Молдове закрывается КПП: как пересекать границу страны

Причиной временного прекращения работы таможенного пункта пропуска "Косэуць" стал подъем уровня воды в Днестре.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Переход границы Молдовы через таможенный пункт "Косэуць" приостановлен из-за высокого уровня воды в Днестре, сообщили в Таможенной службе.

"Гражданам, которые планировали следовать через этот пункт пропуска, рекомендуется ехать через КПП "Сорока" (речной) или "Атаки" (автомобильный), расположенные неподалеку", — сказано в сообщении Таможенной службы.

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Ранее метеорологи объявили "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики. Это предупреждение действует до 29 июля.