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Самолет

Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Государственная авиакомпания Air Moldova будет выставлена на аукцион.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Впервые в списках государственных предприятий, представленных на приватизацию, с пятницы будет фигурировать авиакомпания Air Moldova.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным Агентства публичной собственности, частные капитал нужен Air Moldova для того, чтобы улучшить качество услуг.

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Предложения по приватизации Air Moldova можно подать до четвертого сентября. По итогам представленных инициатив будет проведен конкурс.

В список на приватизацию также включены Кишиневская стекольная фабрика, Кишиневский полиграфкомбинат, гостиница "Заря" и еще восемь госпредприятий.

Общая сумма, которую рассчитывают выручить в госбюджет, должна составить 526 миллионов 253,8 тысячи леев.

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Теги:
аукцион, Air Moldova
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