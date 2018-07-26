Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova

Государственная авиакомпания Air Moldova будет выставлена на аукцион.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Впервые в списках государственных предприятий, представленных на приватизацию, с пятницы будет фигурировать авиакомпания Air Moldova.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему рейс Екатеринбург-Кишинев был отложен: секреты от Air Moldova

По данным Агентства публичной собственности, частные капитал нужен Air Moldova для того, чтобы улучшить качество услуг.

Air Moldova предоставила подробности инцидента с рейсом Кишинев-Рим >>>

Предложения по приватизации Air Moldova можно подать до четвертого сентября. По итогам представленных инициатив будет проведен конкурс.

В список на приватизацию также включены Кишиневская стекольная фабрика, Кишиневский полиграфкомбинат, гостиница "Заря" и еще восемь госпредприятий.

Общая сумма, которую рассчитывают выручить в госбюджет, должна составить 526 миллионов 253,8 тысячи леев.